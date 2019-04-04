إندونيسيا تطلب مساعدة سنغافورة والصين في توفير شحنة أكسجين طارئة

قال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار الاندونيسي لوهوت بنسار بانجيتان، اليوم الثلاثاء، إن البلاد توصلت مع سنغافورة والصين ومصادر أخرى لمساعدتهم في أزمة توفير الأكسجين في حالات الطوارئ لمرضي فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وذكر بانجيتان، وفقا لما أوردته صحيفة (جاكرتا بوست) عبر موقعها الإلكتروني: "لقد تواصلنا مع سنغافورة والصين ومصادر أخرى للمساعدة ،وسنطلب أيضًا الأكسجين من بلدان أخرى إذا كنا لا نزال نشعر بأن الإمدادات غير كافية".

وطالب المسؤول الأندونيسي بإرسال جميع إمدادات الأكسجين في البلاد إلى المستشفيات التي تفيض بمرضى فيروس كورونا، محذرًا إندونيسيا من أن تواجه سيناريو أسوأ حيث ترتفع الإصابات إلى 50 ألف إصابة في اليوم.

وذكرت مصادر حكومية إندونيسية أن أكثر من 10 مستشفيات في سورابايا ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا، ممتلئة الآن ولا تستقبل أي مرضى آخرين، مضيفة أن "النظام الصحي على وشك الانهيار".