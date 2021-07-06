 مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لبحث انتخاب الرئيس مباشرة الاثنين المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يوليه 2021 6:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لبحث انتخاب الرئيس مباشرة الاثنين المقبل

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 4:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 4:41 م

أفادت قناة «العربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، بأن مجلس النواب الليبي سوف يعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لبحث انتخاب الرئيس مباشرة، وتوزيع الدوائر الانتخابية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك