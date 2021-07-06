مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لبحث انتخاب الرئيس مباشرة الاثنين المقبل

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أفادت قناة «العربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، بأن مجلس النواب الليبي سوف يعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لبحث انتخاب الرئيس مباشرة، وتوزيع الدوائر الانتخابية.