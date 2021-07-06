مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لبحث انتخاب الرئيس مباشرة الاثنين المقبل

أفادت قناة «العربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، بأن مجلس النواب الليبي سوف يعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لبحث انتخاب الرئيس مباشرة، وتوزيع الدوائر الانتخابية.