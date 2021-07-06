مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للمزيد من الاطمئنان على حالة الجميع.

ويؤدي الأهلي مرانه في الخامسة مساء اليوم، بعد الانتهاء من الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من حالة الإجهاد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة مهمة أمام المقاولون العرب بعد غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز خلالها، ومواصلة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب البطولة.