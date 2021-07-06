أعربت منى أنيس، رئيس تحرير دار الشروق، عن سعادتها بخروج كتاب «أعوام نجيب محفوظ.. البدايات والنهايات»، إلى النور، خاصة أنها تابعته وهو مازال مخطوطة، وأنها اقترحت نصف العنوان «البدايات والنهايات»، متابعة أن العنوان محفوظي بامتياز، فهو منسوب إلى رواية «بداية ونهاية».

وأضافت أن الكتاب مهدى إلى ذكرى إدوارد سعيد، صاحب كتاب «بدايات.. القصد والمنهج»، وأنه من أولى كتبه والتي تؤكد أنه كان يبحث عن البدايات منذ بداية عمله بالنقد، ثم النهايات، حيث اختار في سنواته الأخيرة أن يكتب ويعطي محاضرات عن ما اسماه «الأسلوب المتأخر».

وأوضحت، خلال مناقشة «أعوام نجيب محفوظ.. البدايات والنهايات»، أن الأسلوب المتأخر غير مرتبط بالعمر، لكنه يتضح في أعمال الكثير من الكتاب والفنانيين، وأن أصحاب الأسلوب المتأخر يتمتعون بصفة العناد والرغبة في إظهار تناقضات الحياة وأنه لا يوجد حلول، ومن أهم سماتها أنها تفسر المرحلة الأخيرة للكاتب أو الفنان، حيث يصبح من الصعب عليه الاستمرار في الأوهام، ويشعر بشجن النهاية وتقبلها وأنها مفروضة على الكل.

وتابعت: «استمرت مرحلة النضج لدى محفوظ وهو بعمر الـ56، حتى نهاية 1967، وانتهت بميرامار، وظل بعدها 10 سنوات حتى خرج بعمله (الحرافيش)، ثم 5 سنوات أخرى لكتابة (ليالي ألف ليلة وليلة)، ثم 5 سنوات لإصدار (حديث الصباح والمساء)، وهذا يدل على قلة الإنتاج».

واستكملت: "ثم حصل على جائزة نوبل وكأنه يحقق مقولة هيمنجواي (لا أعرف أي عمل جيد لأي من الذين حازوا جائزة نوبل في الآداب بعد حصولهم على هذه الجائزة)".

وأشارت إلى أن الأسلوب المتأخر لمحفوظ بما يحمله من اختصار وتكثيف بدأ مع «أصداء السيرة الذاتية»، ثم «أحلام فترة النقاهة»، واختتمت حديثها بأن هذان الكتابان يحتاجان إلى عمل جديد لقرأتهما بصورة أخرى، وأن شعير لديه المادة والرغبة التي تمكنه من إنجاز هذا العمل.