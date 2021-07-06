قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستتبرع ثانيًا للقاح ضد كوفيد-19 للبلاد بقيمة 1.13 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا بعد غد الخميس.

وذكر تشانج، وفقا لما أوردته صحيفة (فوكس تايوان) المحلية: "في أكثر من شهر بقليل، قدمت اليابان ما مجموعه 2.37 مليون جرعة من لقاحات كوفيد لتايوان"، معربا عن شكره وتقديره للحكومة اليابانية على تقديمها الجرعات الثانية للقاح بالتزامن مع تضييق إمدادات اللقاحات في السوق الدولي ومواجهة اليابان نفسها أزمة ذلك.

وفي سياق منفصل، أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة أيضا خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 706 حالات وفيات.