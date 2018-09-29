 التنمية المحلية تصدر حركة تنقلات وتعيينات تضم 17 قيادة في 8 محافظات - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يوليه 2021 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

التنمية المحلية تصدر حركة تنقلات وتعيينات تضم 17 قيادة في 8 محافظات

شريف حربي:
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 10:04 ص

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وتضمنت تنقلات وتعيينات لنحو 17 قيادة محلية بمحافظات (دمياط، والجيزة، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك