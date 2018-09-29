التنمية المحلية تصدر حركة تنقلات وتعيينات تضم 17 قيادة في 8 محافظات

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أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وتضمنت تنقلات وتعيينات لنحو 17 قيادة محلية بمحافظات (دمياط، والجيزة، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية).