أعربت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات قاكسيرا، عن فخرها ببداية الإنتاج المحلي للقاحات كورونا، خاصة في ظل محدودية أعداد اللقاحات حول العالم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، إن الطاقة اليومية لإنتاج لقاح كورونا بالمصنع تصل إلى 320 ألف جرعة، مشيرة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة الكميات.

وأضافت أنه كان من المتوقع توفير نحو 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا محلية الصنع بنهاية العام، لافتًا إلى عقد اتفاقية نقل تكنولوجيا مع الجانب الصيني والتي تعني التماثل التام للعملية الإنتاجية الخاصة بلقاح سينوفاك الصيني.

وذكرت أن الشركة منذ أكثر من 45 يومًا تعمل لمدة 14 ساعة دون إجازات لتماثل العملية الإنتاجية للقاح سينوفاك، ذاكرة أن المصنع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي أولًا ومن ثم تصدير الفائض.

وأشارت إلى مواجهة الشركة لتحديات كبيرة لأداء التماثل في العملية الإنتاجية والتأكد من الإجراءات التي تتم للإنتاج، خاصة وأنها عملية معقدة وبحاجة إلى إمكانيات قوية.

