 فاكسيرا: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا.. ورئيس الوزراء وجه بمضاعفة الإنتاج - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يوليه 2021 4:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

فاكسيرا: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا.. ورئيس الوزراء وجه بمضاعفة الإنتاج

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 3:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 4:00 ص

أعربت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات قاكسيرا، عن فخرها ببداية الإنتاج المحلي للقاحات كورونا، خاصة في ظل محدودية أعداد اللقاحات حول العالم.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، إن الطاقة اليومية لإنتاج لقاح كورونا بالمصنع تصل إلى 320 ألف جرعة، مشيرة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة الكميات.
وأضافت أنه كان من المتوقع توفير نحو 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا محلية الصنع بنهاية العام، لافتًا إلى عقد اتفاقية نقل تكنولوجيا مع الجانب الصيني والتي تعني التماثل التام للعملية الإنتاجية الخاصة بلقاح سينوفاك الصيني.
وذكرت أن الشركة منذ أكثر من 45 يومًا تعمل لمدة 14 ساعة دون إجازات لتماثل العملية الإنتاجية للقاح سينوفاك، ذاكرة أن المصنع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي أولًا ومن ثم تصدير الفائض.
وأشارت إلى مواجهة الشركة لتحديات كبيرة لأداء التماثل في العملية الإنتاجية والتأكد من الإجراءات التي تتم للإنتاج، خاصة وأنها عملية معقدة وبحاجة إلى إمكانيات قوية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك