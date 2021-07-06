العراق: إصابة داعشي لدى محاولته تخريب خطوط نقل كهرباء في بغداد

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أصيب أحد عناصر تنظيم داعش بعد أن أحبطت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، محاولة للتنظيم لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي مدينة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن القوات العراقية رصدت مجموعة مكونة من ثلاثة إرهابيين بواسطة الكاميرات الحرارية، وتم نصب كمين محكم شمالي بغداد، أدى إلى إصابة أحدهم ولاذ الآخرون بالفرار وحملوا الإرهابي المصاب.

ويشهد العراق هذه الأيام عمليات شبه يومية لاستهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل تنظيم داعش حتى تجاوزت 61 عملية تخريب مما انعكس سلبا على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية.