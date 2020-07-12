جنايات سوهاج تعاقب شخصا بالمؤبد وبراءة 3 آخرين في قضية قتل طفل

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد وبراءة 3 آخرين؛ في قضية قتل طفل والشروع في قتل 3 أشخاص، بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة، وأحمد جلال إبراهيم، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما وجهت النيابة لكل من "م . ن" 34 عاما حاصل على دبلوم، و"م . أ" 18 عاما طالب، و"ب. ن" 23 عاما طالب، و"ن. م" 56 عاما عامل، تهمة قتل الطفل "أ . م"، والشروع في قتل "م . أ"، و"أ. م"، و"م. م"، بأن أطلقوا عليهم وابلًا من الرصاص من أسلحة نارية بحوزتهم؛ بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.