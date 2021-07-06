تعليق مثير من حارس الدنمارك حول الشعار التاريخي للمنتخب الإنجليزي

أطلق كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي ومنتخب الدنمارك تعليقاً مثيراً، حول مواجهة منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويتقابل المنتخبان الإنجليزي والدنماركي لحسم المتأهل إلى نهائي اليورو، والذي سيلاقي الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا التي تقام مساء اليوم الثلاثاء.

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة تلقى شمايكل سؤالا: "ماذا تمثل لكم فكرة إيقاف حلم وشعار إنجلترا بأن كرة القدم تعود إلى بيتها؟".

ورد حارس ليستر سيتي ساخراً: "وهل عادت كرة القدم من قبل إلى بيتها؟".. في إشارة إلى فشل الإنجليز في تحقيق أي بطولات كبرى.

ومنذ لقب كأس العالم 1966، الذي حققه منتخب إنجلترا، يتردد دائماً شعار "It’s coming home" أو "إنها عائدة إلى بيتها"، في إشارة إلى كرة القدم والفوز بالبطولات للبلد الذي أنشأ تلك اللعبة وساهم في انتشارها عالمياً.

ورد الصحفي على شمايكل قائلا: "نعم لقد فازت إنجلترا بمونديال 1966".. ليرد الحارس أيضا: "حسنا ولكن ليس بطولة أوروبا".