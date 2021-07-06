المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة هاتف محمول بتهديد السلاح

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات على متهم بسرقة هاتف محمول بتهديد السلاح.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوليو عام 2019 في دائرة مركز الجيزة سرق الهاتف الخلوي المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام وذلك بأن باغته مستوليا على الهاتف خاصته بجذبه إياه من يده وما أن شرع الأخير في استرداده لعرقلة تنفيذ جريمته حتى أشهر في وجهه سلاح أبيض "كتر" فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على الهاتف الخلوي.

كما أحرز المتهم سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية استخدمه في ارتكاب جرمه قبل المجنى عليه.

وقال المجني عليه إنه يوم الواقعة توقف لحدوث عطل بالتوك توك الذى يعمل عليه بمكان خالي بالطريق العام وأثناء قيامه بإجراء اتصال هاتفي قام المتهم بجذب الهاتف من يده فحاول استرداده فأشهر المتهم سلاح أبيض كتر في وجهه وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على هاتفه المحمول.

كما شهد معاون مباحث مركز الجيزة، أن تحرياته السرية التي أجراها حول الواقعة قد توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب واقعه سرقه الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرها عنه وذلك بأن قام بجذب الهاتف الخلوي من يده وحاول المجنى عليه استرداد هاتفه فقام المتهم بإشهار سلاح أبيض في وجهه وتمكن من الاستيلاء على الهاتف الخلوي والفرار به.