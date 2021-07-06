إيران تسجل 146 حالة وفاة و16080 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 146 حالة وفاة و16080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين و286 ألف حالة.



وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 85095.



وذكرت أن 3296 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و953 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).