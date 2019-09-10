وزير الخارجية الألماني يدعو إلى رفع قريب لكافة قيود كورونا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى رفع جميع القيود المرتبطة بجائحة كورونا بمجرد تلقي جميع الأشخاص في ألمانيا عرضا للتطعيم.

وقال ماس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "هذا متوقع خلال شهر أغسطس... إذا كان لدى كل فرد في ألمانيا عرض تطعيم، فلن يكون هناك أي مبرر قانوني أو سياسي لأي تقييد".

وكان رئيس الاتحاد الألماني لأطباء التأمين الصحي، أندرياس جاسن، قد أدلى بتصريحات مماثلة في السابق، حيث قال لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بحلول سبتمبر على أقصى التقدير، سيكون عرض التطعيم متاحا لكل من يريد التطعيم، وبعد ذلك سيتعين إلغاء كافة إجراءات مكافحة كورونا تقريبا... يمكن لأي شخص بعد ذلك أن يقرر بشكل فردي ما إذا كان يريد الاستمرار في ارتداء الكمامة - ولكن من المفترض ألا يكون هناك إلزام بها بعد ذلك".

يُذكر أن المستشارة أنجيلا ميركل وعدت بتقديم عرض تطعيم لجميع الأفراد في ألمانيا بحلول 21 سبتمبر المقبل. ويتوقع وزير الصحة ينس شبان الآن أن هذا قد يكون هو الحال بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكان وزير العدل السابق ماس قد دعا من قبل في يناير الماضي إلى رفع القيود المفروضة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم عقب وقت قصير من بدء حملة التطعيم.

وقال السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ذلك الحين لصحيفة "بيلد آم زونتاج": "يجب أن يتمكن الأشخاص الملقحون من ممارسة حقوقهم الأساسية مرة أخرى".