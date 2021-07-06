 الآزوري يواصل قصته الخيالية ويتأهل لنهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا - بوابة الشروق
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الآزوري يواصل قصته الخيالية ويتأهل لنهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 11:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 11:53 م

واصل المنتخب الإيطالي (الآزوري) قصة نجاحه الخيالية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) وحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة بفوزه الثمين على المنتخب الإسباني 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة اليوم الثلاثاء على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، ثم سجل فيدريكو كييزا هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 60 ، ولكن البديل ألفارو موراتا سجل هدف التعادل للماتادور الإسباني في الدقيقة 80 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

ومع استمرار التعادل 1 / 1 في الوقت الإضافي، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب الإيطالي كل من أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي فيدريكو بيرناردسكي وجورجينهو وأهدر مانويل بوكاتيلي (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) ، وسجل للمنتخب الإسباني كل من جيرارد مورينو وتياجو ألكانتارا وأهدر داني أولمو (الركلة الأولى التي أطاح بها عاليا) وألفارو موراتا (الركلة الرابعة التي تصدى لها الحارس) .


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