المدن الإنجليزية الكبرى ترغب في الإبقاء على الكمامات بالنقل العام

حث عمد أكبر المدن الإنجليزية في جميع أنحاء البلاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على منع المواطنين من ركوب وسائل النقل العام بدون ارتداء كمامات.

وجاء هذا الطلب في الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤكد جونسون اليوم الاثنين أن ارتداء الكمامات لن يكون مطلوبا في العديد من المواقف بعد الـ19 من يوليو الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دان نوريس، عمدة غرب إنجلترا الذي ينتمي لحزب العمال المعارض، قوله إنه يرغب في الإبقاء على ارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى تبدأ الإصابات بكوفيد-19 في التراجع.

وقال نوريس، في مقابلة، إن "العديد من الأشخاص لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء السفر في وسائل النقل العام ونحتاج إلى إعادة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية: الطبيعية تعني ركوب وسائل النقل العام.. نحتاج إلى التزام الحذر".

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم عمدة لندن صادق خان إن "أبسط وأسرع خيار للمضي قدما هو إبقاء الحكومة" على الكمامات.