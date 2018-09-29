إصابة 24 عاملًا في تصادم حافلتين بالشرقية

أصيب 24 عاملًا، بكسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسان عمال بإحدى شركات الملابس، وذلك بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

أسفر الحادث عن إصابة 24 عاملًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى مشتول السوق المركزي والزوامل المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجاري رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.