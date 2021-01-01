قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تفقد اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ محور «ترسا»، مشيرًا إلى الانتهاء من المحور خلال الشهر الجاري.

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن المحور يستهدف تقليل الضغط مع الزيادة السكانية الكبيرة والطفرة العمرانية في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأشار إلى أن المحافظة بدأت العمل على المحور منذ عام ونصف بعض العرض على رئيس الوزراء، موضحًا أن المحور موازٍ لشارع الهرم ويربط مع محور الزمر وينتهي بالمنصورية.

وذكر محافظ الجيزة، أن طول المحور 6.5 كم وعرضه 40 مترًا، وأعرض من شارع الهرم، قائلًا إن محور «ترسا» يخفف العبء المروري في منطقة الأهرامات.

ولفت إلى عقد لقاء مع رئيس الوزراء أمس، لتنفيذ مجموعة من المحاور المرورية من شأنها التخفيف على المواطنين وتسهيل الحركة، مؤكدًا أنها ستكون محاور هامة للغاية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ محور «ترسا» بمحافظة الجيزة، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ الجيزة حول الموقف التنفيذي لإنشاء محور «ترسا» مشيرا إلى أن محور «ترسا» هو محور مواز لشارعي الهرم وفيصل، يساعد على تخفيف الازدحام المروري في محافظة الجيزة بشكل عام، وكذا يخفف الازدحام المروري من وإلى المتحف المصري الكبير وكذا في شارع الهرم خاصة مع الأعمال الجارية هناك لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.