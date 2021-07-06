 بايدن: هجوم برامج الفدية الإلكترونية تتسبب في إضرار للشركات الأمريكية - بوابة الشروق
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بايدن: هجوم برامج الفدية الإلكترونية تتسبب في إضرار للشركات الأمريكية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 11:44 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تلقي معلومات محدثة من فريق الامن القومي الخاص به، اليوم الثلاثاء، بشأن الهجوم الشامل ببرمجيات الفدية الذي استغل نقاط ضعف متعددة لم تكن معروفة سابقا في برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي طورته شركة "كاسيا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين "يبدو أن الهجوم تسبب في أضرار محدودة للشركات الأمريكية".

يذكر أن قراصنة استغلوا نقطة ضعف لدى مزود الخدمة الأمريكي "كاسيا"؛ لمهاجمة عملاء الشركة ببرنامج يعمل على تشفير البيانات ويطلب أموال فدية مقابل فك الشفرة.

وفي الغالب ما يعمل عملاء كاسيا أنفسهم كمزودي خدمة لشركات أخرى الأمر الذي أدى إلى تسلسل المشاكل على غرار ما يحدث مع قطع الدومينو.

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