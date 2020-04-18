ملك المغرب يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده

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بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية، للرئيس تبون عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري بالتقدم والازدهار.

وجاء في برقية الملك محمد السادس: "الشعب المغربي يشاطر شقيقه الجزائري مشاعر الإحتفاء بهذه المناسبة المجيدة، مستحضرا بكل اعتزاز صفحات التلاحم والتضامن الأخوي الصادق التي تختزنها ذكرى كفاحهما البطولي المشترك من أجل الحرية والاستقلال".

يشار إلى أنه هناك خلافات بين المغرب والجزائر تتعلق بالصحراء الغربية الخاضعة بشبه كامل لسيطرة الرباط التي ترفض أي حل آخر خارج منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.