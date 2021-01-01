وزيرة الثقافة تشهد الليلة الثانية من الاحتفال بمئوية سيد درويش بالإسكندرية

شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء اليوم الإثنين، الليلة الثانية من احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمئوية مسرح سيد درويش، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس 8 يوليو الجاري.

بدأت الأمسية بفاصل تضمن مقتطفات غنائية من أشهر الاوبرات العالمية، تألق خلالها نجوم فرقة أوبرا القاهرة ومديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية ايمان مصطفي بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر، وخرجت في صورة مبهرة لتتأكد ريادة مصر الثقافية والفنية وقدرة الفنانين المصريين علي أداء جميع قوالب وأشكال الفنون العالمية المتنوعة بصورة احترافية.

وبرع نجوم فرقة أوبرا القاهرة في أداء اريات من الاوبرات الكلاسيكية حيث قدم الثنائي داليا فاروق وتامر توفيق أغنية من شبح الاوبرا لأندرو لويد ويبر وغنت ليلي ابراهيم ترنيمة حب لمارجريت مونيه والثنائي عزت غانم وسلمي الجبالي , قدما عالم جديد لأن مينكن , رجاء الدين أحمد ادى أغنية غرناطة لأوجستين لارا , جولي فيظي تغنت ب من الأفضل أن تكون الليلة لهنري مانسيني والتمع الثنائي إيمان مصطفي وعمرو مدحت في أغنية معك سأرحل لساتوري وعماد عادل في يازهرة الجبل لورد جرز، أمينه خيرت في أغنية الملهي لجون كاندرا، وقدم الثنائي جاكلين رفيق والهامي أمين أري النور , كما تغنت مني رفله ب وكان من الممكن ان ارقص طول الليل ، وغني برهان الدين فاروق (نجوم) لكلود ميشيل شونبرج واختتم الفاصل الاول برائعة ادوارد دي كابوا ياشمس .

وتضمن الجزء الثاني من الحفل مختارات من اشهر الباليهات العالمية منها بحيرة البجع ، روميو وجوليت وكسارة البندق حيث ظهر عارضو الباليه في حاله من التناغم والتوافق الذهني والحركي وتالق الصوليسات في الادوار الرئيسية وهم فالتينا دورا سين واسلام الدسوقي ومريم كارا بتيان وممدوح حسن، وذلك وسط تفاعل الجمهور الذي أشاد بالمستوي الفني الراق لفرق دار الأوبرا المصرية وثراء وتنوع برنامج الاحتفالات بالمئوية الذي اجتمع فيها الغناء الشرقي مع فنون الاوبرا العالمية لتتوهج سماء عروس المتوسط بابداعات فنية وثقافية راقيه تظل في ذاكرة التاريخ.

وكانت موسيقي الحجرة قد استقبلت الجمهور في ساحة المسرح الخارجية أمام تمثال سيد درويش، الذي أزيح الستار عنه ليلة افتتاح الاحتفالات تخليدا للموسيقار العظيم وانتقل الجمهور إلى قاعة المسرح؛ ليرفع الستار ويكشف عن شاشة ضخمة عرض عليها الفيلم الوثائقي (مسرح سيد درويش 100 عام من الإبداع)، الذي انتجته دار الأوبرا خصيصا احتفاء بهذه المناسبة، وعلى أجنابها وضعت شاشات صغيرة حملت شعار الاحتفالات بمئوية المسرح.