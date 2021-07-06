تراجع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 10%

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 10%، في إشارة إلى أن عمليات الشراء الكثيف السابقة التي رفعت الأسعار إلى مستوى قياسي قد توقفت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي، وهو الغاز القياسي للأسواق الأوروبية بأكبر نسبة له منذ يناير الماضي، بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من تعاملات اليوم الثلاثاء.

ويقول المتعاملون في السوق إن كل العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع أصبحت معروفة جيدا وبعض المضاربين، الذين دخلوا السوق لجني الأرباح نتيجة نقص الإمدادادت قد يسحبون الآن بعض الأموال من السوق من خلال طرح كميات للبيع.

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت خلال العام الحالي بأكثر من 80%، بعد أن أدى انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء إلى استنفاد المخزون في المستودعات بالقارة الأوروبية.

في الوقت نفسه واجهت أوروبا صعوبات في إعادة بناء مخزوناتها من الغاز الطبيعي في ظل زيادة الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال وعدم قيام روسيا بضخ أي كميات إضافية عبر شبكة خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أوكرانيا.

وتراجع سعر الغاز الهولندي بنسبة 10% إلى 34 يورو لكل ميجاوات/ساعة كهرباء، بعد أن كان قد وصل في وقت سابق إلى 70ر38 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

كما تراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 10% إلى 83.57 بنس لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كان قد ارتفع أمس إلى أعلى مستوى له منذ 2005.