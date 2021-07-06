أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء إجمالي 4ر39 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ509 آلاف و943 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 28 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 43ر1 مليون، كما تم تسجيل 26 ألفا و336 وفاة جراء الوباء حتى الآن، ومر نحو عام و23 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.