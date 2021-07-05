مميش: العالم كله أدرك أهمية قناة السويس كشريان حياة خلال أزمة سفينة إيفرجيفن

أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن العالم كله أدرك أهمية قناة السويس كشريان حياة خلال أزمة سفينة إيفرجيفن، مشيرًا إلى أن القناة أهم ممر ملاحي في العالم ولا يوجد لها منافس.

وقال الفريق مميش ـ في مقابلة عبر "سكايب" مع قناة "صدي البلد" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن تعويم سفينة إيفر جيفن بكفاءة واحترافية و بدون خسائر معجزة تحسب لقناة السويس وأشاد بذلك العالم، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تخفيض زمن الإبحار بنسبة 50%.

وأشار مميش، إلى أن الملاحة العالمية لديها لائحة أسعار وتم الاستعانة بها في المفاوضات مع مالك سفينة إيفر جيفن، لافتًا إلى أن ما حصلت مصر عليه معنويًا وسمعة حول العالم أهم من الأموال التي سنحصل عليها من أزمة السفينة إيفر جيفن، وأضاف "نحتاج لتطوير أساليب الإنقاذ في هيئة قناة السويس من خلال استخدام كراكات حديثة"، وتم اتخاذ قرار بتجديد الكراكات.

وأنهت هيئة قناة السويس إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفر جيفين"، والمتراكمة بمنطقة البحيرات المرة بالمجري الملاحي للقناة، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

وكشفت مصادر ملاحية مغادرة السفينة الجانحة الأربعاء المقبل، يرافقها قاطرتين، ويقوم بإرشادها 2 من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحي لقناة السويس.