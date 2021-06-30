لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تزور جامعة المنصورة

شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، بمؤتمر للشباب بجامعة المنصورة، بحضور عدد من ممثلي برلمان شباب مصر واتحادات الطلاب.



وطرح الشباب، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها النائبة ولاء عبدالفتاح، على أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وممثلي وزارة الرياضة، ونائب محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ، عددًا من الأسئلة المتعلقة بالتوعية السياسية الشباب والتمكين الحقيقي لهم، فضلًا عن دور البرلمان والحكومة في مواجهة أزمة الهرمونات التي تؤدي بحياة بعض الرياضيين وكيفية تغيير النظرة في مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسية.



وفيما يخص تمكين المرأة، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تغيرت تمامًا بالنسبة لمشاركة المرأة سياسًا ونسب تمثيلها في البرلمان بغرفتيه، خير دليل علي ذلك ، لافتا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح أفق للحوار مع الشباب لم تشهدها مصر من قبل، حيث كان في السابق أي حوار شبابي مع رئيس جمهورية كان يحصل الشباب علي الأسئلة ، قبل اللقاء بأسبوع ولكن الآن اصبح رئيس الجمهورية ، يشارك في منتديات الشباب ولا يترك أي فاعلية فيها وتتم المناقشات بشكل حواري مباشر بكل شفافية .



وطالب رئيس لجنة الشباب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بعقد لقاء دوري مع الشباب، وهو ما عقب عليه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بأن المحافظة مستعدة لتنفيذ ذلك في أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.



من جانبها، ردت النائبة ولاء عبدالفتاح على دعم الدولة والبرلمان الأنشطة الطلابية، مؤكدة أن الجامعات المصرية بها العديد من الأنشطة الطلابية لزيادة الوعي منها دعوة الشخصيات العامة لتثقيف طلاب الجامعات فضلا عن إنشاء الدولة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم البرنامج التنفيذي والبرنامج الرئاسي، كما أن الوزارة تقدم أنشطة كبيرة منها محاكاة برلمان الشباب ومجلس الشيوخ.



وعن التعمق في الدور التنفيذي للشباب، قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين هيثم الشيخ، إن شباب الجمهورية الجديدة محظوظين مقارنة بمن سبقهم في تلك المرحلة، خاصة إننا عانينا من قوي ظلام حاولت تسيطر على الشباب، وتستخدمهم كوقود لفوضى من خلال ضخ أموال من الخارج، بهدف تشتيت فكر الشباب، ولكن تم إنقاذ الدولة المصرية على يد القيادة السياسية الحالية العاشقة لتراب الوطن.



وتابع الشيخ: "كنا نعاني من استخدام الشباب كديكور سياسي ولكن الآن وجدنا قيادة مؤمنة بالشباب وحولتهم من مجرد ديكور إلى واقع فعلي، حيث كنا نجلس على مائدة واحدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نتناقش ونتحاور في منتديات الشباب ومؤتمرات شباب العالم في سابقة لم تحدث من قبل"؛ لافتا إلى أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، أيضا تلعب دور كبير في تمكين الشباب، خاصة أن أهم معاييرها أن أي شاب سيتقلد أي منصب يحصل علي أعلي درجات التدريب، حتى يكون على قدر المسئولية.



وحول تأثير المنشطات وحبوب الهرمونات علي الشباب، قال النائب حسام غالي أمين سر لجنة الشباب، إنه لا يوجد تشريع حاليا يعاقب متعاطي المنشطات والهرمونات سوء الحرمان من ممارسة اللعبة، ولكن سيتم مناقشة مقترح بقانون داخل لجنة الشباب لتجريم المنشطات حفاظا على الشباب، خاصة أنها تسبب مخاطر صحية كبيرة وتشوهات جسدية.



وأشار إلى أن من يلجأ للمنشطات يسعي لاختيار الطريق السهل ولا يريد أن يحصل علي نتيجة عمله بالكد والتعب، مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليتهم وإطلاق حملة توعية ضد تعاطي المنشطات.



وضجت القاعة الرئيسية بمبنى رئيس جامعة المنصورة، بالتصفيق الحاد فور دخوله وهتف الطلاب المشاركين في المؤتمر، علي طريق مشجعي الكورة "بنحبك يا غالي.. بنحبك يا غالي"، وهو الأمر الذي قابله النائب حسام غالي نجم المنتخب القومي والنادي الأهلي السابق بترحيب كبير.



وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على ترحيب الشباب بالنائب حسام غالي، قائلًا: "هو نموذج يجب أن يحتذى به.. لا يحبه الأهلاوية فقط ولكن جميع الأندية تحبه فهو نموذج كنائب أداؤه البرلماني قوي".



وأضاف حسين: "يجب أن يكون الكابتن حسام غالي قدوة للشباب فهو رياضي اهتم بالعلم وتنمية مهاراته وأصبح نموذجًا محترمًا للرياضي الذي له هدف لخدمة دولته".



وعلى هامش المؤتمر، استقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، أعضاء الوفد البرلماني، حيث تبادلا دروع التكريم.



وأشاد رئيس جامعة المنصورة، بحرص لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على التواصل مع الشباب وزيارة الجامعات المصرية.



ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجامعة، واصفا جامعة المنصورة بالصرح الطبي والثقافي، وأن محافظة الدقهلية انطلق منها قامات ثقافية وعلمية ورياضية ودينية وفي مختلف المجالات.