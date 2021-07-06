 مفوضية الانتخابات الليبية والمبعوث الأممي يبحثان تحضيرات الانتخابات - بوابة الشروق
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مفوضية الانتخابات الليبية والمبعوث الأممي يبحثان تحضيرات الانتخابات

انتخابات
انتخابات
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 5:23 م
بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم /الثلاثاء/، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تحضيرات المفوضية للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وذكر بيان للمفوضية - وفقا لبوابة الوسط الليبية - أن اللقاء تناول آخر المستجدات بخصوص مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، وإخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، مهنئا الشعب الليبي بإعلان المفوضية انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي ببدء تحديث منظومة تسجيل الناخبين، وافتتاح المركز الإعلامي بالمفوضية.

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