مفوضية الانتخابات الليبية والمبعوث الأممي يبحثان تحضيرات الانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم /الثلاثاء/، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تحضيرات المفوضية للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.



وذكر بيان للمفوضية - وفقا لبوابة الوسط الليبية - أن اللقاء تناول آخر المستجدات بخصوص مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، وإخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، مهنئا الشعب الليبي بإعلان المفوضية انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي ببدء تحديث منظومة تسجيل الناخبين، وافتتاح المركز الإعلامي بالمفوضية.