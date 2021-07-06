بابا الفاتيكان يمارس رياضة المشي ويقرأ الصحف أثناء تعافيه من جراحة

ذكر الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس في سبيله للتعافي بعد الجراحة التي أجريت له مطلع الأسبوع.



وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان اليوم الثلاثاء، إن البابا تناول الإفطار في الصباح وقرأ بعض الصحف وذهب لممارسة رياضة المشي. وأضاف أن نتائج الفحوص بعد جراحة القولون جيدة.



وتوجه البابا - 84 عاما، إلى مستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي في روما يوم الأحد لإجراء العملية التي كان مخططا لها.



ومن المتوقع أن يبقى هناك لمدة أسبوع تقريبا للتعافي إذا لم تكن هناك مضاعفات، وكان سبب الجراحة التي استغرقت ثلاث ساعات مرضا معويا يمكن أن يسبب الألم، من بين أمور أخرى. لذلك قام الأطباء بإزالة جزء من القولون.



وصلى البابا الفخري بنديكت السادس عشر من أجل البابا فرنسيس، حسبما أفادت محطة تي جي كوم 24 الإيطالية أمس الاثنين نقلا عن سكرتيره الخاص جورج جينسوين.



وأعرب العديد من الشخصيات السياسية الإيطالية أيضا عن التمنيات بتعافي البابا أرجنتيني المولد.