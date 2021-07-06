وزير الخارجية البيلاروسي: نرفض مبدأ استخدام العقوبات في الرد على الغرب لكننا سنرد على أي ضغوط خارجية

أكد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الثلاثاء، أن مينسك تعارض مبدأ استخدام العقوبات في الرد على الغرب لكنها سترد على أي ضغوط خارجية.

وقال الوزير البيلاروسي -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية- "إنه يمكن لبيلاروسيا التفكير في طرق متعددة للرد على العقوبات الغربية. ومع ذلك، نحن لا نؤيد هذا النهج. ولقد تحدثنا عن هذا في وقت سابق اليوم في اجتماع لمناقشة الرد على العقوبات (الذي استضافه الرئيس)".

ووصف الوزير البيلاروسي هذه العقوبات بـ" المفارقة التاريخية"، لافتًا إلى أن "خصومنا المنفيين في الغرب، مخطئون بشدة إذا اعتقدوا أن العقوبات يمكن أن تؤدي إلى بعض النتائج الإيجابية بالنسبة لهم".

كما أشار إلى أن الهدف وراء هذه السلسلة من العقوبات واضح جدًا ويكمن في تدمير الاقتصاد والإضرار بسيادة بيلاروسيا ودولتها.. مُشددًا على هذا الأمر لن يحدث، إذ أكد أن مينسك وضعت مجموعة من الإجراءات ردًا على العقوبات.

وشدد بقوله: "نحن نعارض بشدة استخدام العقوبات، لكننا سنرد على أي ضغوط".

وأضاف ماكي أنه تم بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات استجابة للعقوبات القطاعية التي فرضتها الدول الغربية، والتي تشمل: تعليق مشاركة بيلاروسيا في مبادرة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي، والتي وصفها بأنها لم تحقق أي نتائج خاصة للبلاد.

يُذكر أنه في وقت سابق تم استدعاء مندوب بيلا روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي إلى مينسك للتشاور. كما تمت دعوة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في بيلاروسيا للذهاب إلى بروكسل لإجراء مشاورات ونقل موقف بيلاروسيا بشأن عدم قبول الضغط والعقوبات.