تقرير: إثيوبيا «الحبيسة» تستخدم ميناء بربرة الصومالي لأول مرة منذ 20 عاما

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ذكر موقع إذاعة "فانا" الإثيوبية، أن السفينة الإثيوبية المعروفة باسم “قيبي” استأنفت خدمات الشحن في ميناء بربرة في أرض الصومال، لأول مرة منذ انقطاع الخدمة بالميناء قبل 20 عاما.

وقال الموقع إن السفينة الإثيوبية وصلت إلى ميناء بربرة، أمس الاثنين، وعلى متنها 11200 طن من السكر والأرز من شبه القارة الهندية.

وحضر في الميناء روبا مجرسا الرئيس التنفيذي للمنظمة، والقنصل العام الإثيوبي في الصومال سعيد محمد جبريل ومسؤولون آخرون من هيئة ميناء دبي العالمية.

وأكدت شركة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية في بيان، أمس، على عزمها لمواصلة عملها في ميناء بربرة.

وقالت إن الخدمة التي بدأتها الشركة بوصول سفينة "جيبي" ستستمر، مشيرة إلى أن سفينة أخرى للشركة تعرف باسم "شبيلي" ستصل إلى ميناء بربرة بعد أسبوع.

يذكر أنه في الـ7 من مايو الماضي، وقعت وزارة النقل الإثيوبية وموانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم لتطوير الطريق الذي يربط إثيوبيا بربرة ليصبح أحد الممرات التجارية الدولية.

وتهدف مذكرة التفاهم لاستكشاف إمكانات تطوير البنية التحتية اللوجستية وتقديم خدمات لوجستية من البداية إلى النهاية على طول الممر الرابط بين إثيوبيا وميناء بربرة.

وتستخدم إثيوبيا ميناء بربرة بأرض الصومال كبديل، حيث تعد إثيوبيا دولة حبيسة، إلى جانب استخدامها لميناء جيبوتي.