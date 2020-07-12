 اعتقال مرشح سادس للانتخابات الرئاسية في نيكاراجوا مع استمرار حملة القمع - بوابة الشروق
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اعتقال مرشح سادس للانتخابات الرئاسية في نيكاراجوا مع استمرار حملة القمع

مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 9:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 9:31 م

اعتقلت السلطات في نيكاراجوا مرشحا سادسا للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت ميداردو مايرينا المرشح والناشط المعني بحقوق الأراضي واثنين آخرين من القادة المحليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم القتل والاعتداء والخطف والابتزاز والاغتصاب والإضرار بالممتلكات خلال "محاولة انقلاب فاشلة في عام 2018".

وتشير"محاولة الانقلاب إلى الاحتجاجات التي بدأت في أبريل 2018، حيث تظاهر مئات الآلاف من مواطني نيكاراجوا للمطالبة بالإصلاح الاجتماعي وطالبوا فيما بعد بانتخابات جديدة.

وشنت حكومة الرئيس دانيال أوتيجا الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة حملة قمع على المحتجين مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص واعتقال المئات. وفر أكثر من 100 ألف من مواطني نيكاراجوا إلى خارج البلاد.

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