سيطرت قوات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الاثنين، على حريق نشب في "تراس" الطابق الثالث بفندق شهير، واقع في منطقة سيدي بشر، على كورنيش الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة شرطة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق في الفندق، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى طوابق الفندق أو العقارات المجاورة، حيث أرجعت المعاينة الأولية نشوب الحريق لإلقاء عُقب سيجارة بإهمال على أحد المقاعد في "التراس".

ووفقا لمصدر أمني، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ التحري لمعرفة أسباب الحريق، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.