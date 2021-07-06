تخفيف قواعد العزل الذاتي وسط مواجهة المملكة المتحدة ارتفاع حالات كورونا

وضعت حكومة المملكة المتحدة خططا لتخفيف قواعد العزل الذاتي التي تم وضعها لوقف انتشار كوفيد- 19، وسط تحذيرات من أن معدلات الإصابة قد ترتفع إلى 100 ألف حالة جديدة يوميا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأعلن وزير الصحة ساجد جاويد أنه اعتبارا من 16 أغسطس، "لن يضطر أي شخص على اتصال وثيق بحالة إصابة إيجابية إلى عزل نفسه إذا تم تطعيمه بالكامل".

وقال إن نفس القاعدة سيتم تطبيقها على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، الذين لا يتم تطعيمهم حاليا.

ويمثل هذا الخبر أحدث خطوة في خطة الحكومة لإعادة البلاد إلى طبيعتها وتشجيع الجمهور على تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا، بعد أن تم إعطاء اللقاحات لمعظم البالغين.

كما أنهى القرار شرط إرسال مجموعات تدرس في عام دراسي بأكملها إلى المنزل إذا كانت نتيجة فحص أحد الأطفال إيجابية لفيروس كورونا، كما سيخفف من خطر الاضطراب بالنسبة لملايين الآباء العاملين وأصحاب العمل.