إعلام النواب تستكمل جولتها التفقدية بزيارة لمناطق أثرية بالإسكندرية

استكمل اليوم، النواب أعضاء لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب جولتهم التفقدية لعدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة الأسكندرية، حيث تضمنت متابعة أخر مستجدات الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالمتحف اليوناني الروماني كما قاموا بزيارة المعبد اليهودي الاثري إلياهو هانبي.

ورافقهم خلال الجولة، العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات و المشرف العام علي مشروع القاهرة التاريخية و الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

بدأت جولة اليوم بتفقد المتحف اليوناني الروماني، حيث استعرض العميد هشام سمير النواب، مراحل أعمال مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، وما تم انجازه من أعمال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والهيكل المعدني، بالإضافة لأعمال التشطيبات المعمارية، وقاعات العرض المتحفي، ونظم الإضاءة وأعمدة الواجهات.

ومن جانبه شرح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف قاعات المتحف وخطة سيناريو العرض المتحفي والذي يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني ليصبح مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

ثم توجهت الزيارة إلى المعبد اليهودي، لتشمل تفقد مبنى المعبد بالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد.

وأشار الدكتور أسامة طلعت على إشادة النواب بجهود وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري للاجيال القادمة، وسير أعمال تطوير وترميم المتحف والتي تجري على قدم وساق، كما اقترحوا إمكانية عرض فكرة استخدام بعض التماثيل الأثرية الضخمة في تزيين ميادين مدينة الاسكندرية تقليدا لميدان التحرير.