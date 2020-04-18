كوريا الجنوبية تسجل 746 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 161 ألفا و541 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة لترتفع الحصيلة إلى 2032 .

وتستهدف كوريا الجنوبية تحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، بعد أن بدأت حملة التطعيم في 26 فبراير.

وتلقى حتى الآن أكثر من 15 مليون شخص أو 30% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 3ر51 مليون نسمة، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19.

كما تلقى أكثر من 5 مليون شخص أو 5ر10% من السكان تطعيما كاملا حتى يوم الاثنين.

وتدير البلاد حملة التطعيم بلقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" التي تتطلب جرعتين، ولقاح "جونسون آند جونسون" الذي يتطلب جرعة واحدة.