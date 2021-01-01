وفد برلماني يتفقد منطقة آثار أبو مينا بالإسكندرية للوقوف على الحالة الراهنة

تفقد وفد من النواب أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار منطقة آثار أبومينا بالإسكندرية، وذلك للوقوف على الحالة الراهنة للموقع ومتابعة آخر مستجدات أعمال مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة منظومة خفض منسوب المياه الجوفية الذي تنفذه وزارة السياحة والآثار.

ورافقهم خلال الجولة، العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف العام على القاهرة التاريخية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

واستمع النواب خلال الجولة إلى شرح مفصل عن المشروع من العميد هشام سمير والمهندسين القائمين على المشروع والمراحل التي تم تنفيذها به، وأعمال توريد وتركيب مجموعة جديدة من المعدات لسحب المياه الجوفية إلى خارج المنطقة الأثرية.

وأوضح العميد هشام سمير، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لموقع أبومينا ليس فقط لكونه مدرجا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وأيضا لأهميته الدينية والأثرية، منوهًا إلى أن أعمال المشروع تجري على قدم وساق وفقا للخطة الزمنية المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المشروع والتعاون مع جميع الجهات المعنية .

وأضاف أن نسبة تنفيذ المشروع تصل إلى 80 % ومخطط إنهاء مشروع إحلال ورفع كفاءة منظومة خفض منسوب المياه الجوفية وبدء التشغيل التجريبي لها بنهاية شهر اكتوبر ٢٠٢١

وأشار الدكتور أسامة طلعت إلى أنه خلال الجولة، أشاد النواب بالجهود المبذولة من الوزارة لحماية موقع أبومينا الأثري ودرء الخطورة عنه، والتقدم الملحوظ في سير أعمال المشروع، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت في ضوء حرص لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب على متابعة المشروعات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية للأجيال القادمة.

وفي نهاية الجولة أكد النواب على أهمية الالتزام بالمدة الزمنية المتبقية لإنجاز المشروع وضرورة الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن منطقة أبومينا الأثرية تقع غرب مدينة الإسكندرية، على بعد ١٢ كم من مدينة برج العرب، وترجع إلى ما بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين.

وكانت منطقة أبومينا في الماضي قرية صغيرة اكتسبت شهرتها من وجود مدفن القديس مينا، وفي أواخر القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس الميلادي أصبحت من أهم مراكز الحج المسيحية في مصر.

وتضم المنطقة منشآت عديدة متنوعة منها قبر مار مينا ومركز الحج والكنيسة الكبرى.

وتم تسجيل منطقة أبومينا كموقع أثري طبقًا للقرار رقم ٦٩٨ في عام ١٩٥٦م، وفي عام ١٩٧٩م تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.