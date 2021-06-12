وزير الطاقة اليوناني: يجب الاهتمام بمبادرة استخدام الغاز المسال كوقود للسفن

أكد وزير البيئة والطاقة اليوناني، كوستيس سكريكاس، أهمية انضمام دول ومنظمات دولية كبرى بصفة مراقب إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط، كالولايات المتحدة والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى؛ للاستفادة من التجارب والخبرات والدعم الكبير وبما يساعد على التوسع في أعمال المنتدى.



وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمبادرة استخدام الغاز المسال كوقود للسفن، والاهتمام بدراسة التغيير في ديناميكيات السوق العالمية، معربا عن تقديره لجهود الأمانة العامة للمنتدى، وما أنجزته خلال الفترة القصيرة الماضية.



جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه مصر افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.



حضر الاجتماع ناتاشا بيلديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وجان باتسيت لومويان وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والخارجية، وكوستس سكرياس وزير البيئة والطاقة اليوناني، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وهالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وفانيا جافا وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية، ومحمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، وبث أوربانس القائمة بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي، والذي شهد الموافقة بالإجماع على انضمام الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى للمنتدى بصفة مراقب.



وشهد الاجتماع، إطلاق المهندس طارق الملا، للموقع الإلكترونى الرسمي للمنتدى على الإنترنت على الرابط https://emgf.org/، وتوقيعه -نيابة عن الحكومة المصرية- اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة، مع أسامة مبارز الأمين العام الحالى للمنتدى، والإعلان عن الاجتماع الوزارى القادم فى الربع الأخير من 2021.