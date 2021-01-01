قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف العمران يحتاج نفسًا طويلًا، مؤكدًا أن اللجنة لا تترك ملفًا يؤرق المجتمع المصري إلا وتحدث فيه تغييرًا.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن الحكومة بدأت تعميم منظومة اشتراطات البناء الجديدة على كل محافظات الجمهورية، متوقعًا توالي الاستفسارات من المواطنين بشأن المنظومة، خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت لغطًا كبيرًا بشأن المنظومة وخاصة أن بعض المواطنين لم يستوعب الاشتراطات، والبعض الآخر وجد بأن الاشتراطات لا تتوافق مع احتياجاتهم، مؤكدًا أن دور اللجنة في هذه الحالة المراقبة.

وذكر رئيس محلية النواب، أن اللجنة تتفق مع الحكومة حول مؤشرات القياس للمنظومة، حتى لا يكون الكلام ارتجاليًا ومرسلًا، معلقًا: «نحن منفتحون على الجميع ولا نستعجل في تقييم المسألة».

وأشار إلى أن حوكمة استصدار الرخصة خلال 60 يومًا بمثابة نقلة نوعية كبيرة، وأحد مكاسب منظومة اشتراطات البناء الجديدة للمواطنين والحكومة، معلنًا عن عقد جلسة غدًا؛ لمتابعة ملف التصالح ومتابعة نتائج تطبيق المنظومة داخل المراكز التجريبية.

وعن عدم تلقي بعض المواطنين لإخطارات التصالح، أكد «السجيني» أن اللجنة توجهت إلى مجلس الوزراء بعد استقبال شكاوى المواطنين للتأكيد على استعدادها لإجراء أي تعديلات تشريعية تخدم المواطن، مضيفًا أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يوم الخميس الماضي لبحث الأمر.