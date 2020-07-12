الكاظمي يدعو لرفع تأهب القوات الأمنية لحماية محطات الكهرباء وأبراج النقل بالعراق

صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الثلاثاء، أن المحاولات التخريبية التي استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية الأسبوع الماضي، كانت تهدف إلى إعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصلت إليه المحطات الكهربائية في البلاد.



وأكد خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية التي عقدت اليوم "أن التحقيق سيكشف قريباً الأسباب الكاملة وراء تراجع الطاقة الكهربائية في البلاد، والاستهداف المتكرر لأبراج النقل".



وشدد على ضرورة رفع حالة التأهب لدى القوات الأمنية من أجل حماية محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة، مشيرا إلى التمكن من إحباط عدد من المحاولات التخريبية والإرهابية، والقاء القبض على عدد من المخربين وقتل اخرين، وكان آخر ما تم احباطه محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم.



وقال الكاظمي إن هذه الحكومة عملت على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وافتتاح محطات عديدة، وهي ماضية في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد، وأن سوء التخطيط والفساد والفوضى في إتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح.



واتخذت الحكومة العراقية خلال أجتماعها الأسبوعي قرارات تخص قطاع الكهرباء تتمثل بتذليل العقبات أمام العديد من المشاريع وحماية الأبراج، وقيام شركات وزارة النفط الرابحة بإقراض شركات وزارة الكهرباء بمبلغ 50 مليار دينار لتغطية النفقات الطارئة، ويتم تسديد المبلغ خلال سنة واحدة.



ويشهد العراق هذه الأيام عمليات شبه يومية لاستهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل تنظيم داعش حتى تجاوزت 61 عملية تخريب مما انعكس سلبا على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية.