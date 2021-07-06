انتقد إبراهيم حسن، مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندري، اختيار شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، للقائمة المشاركة في أولمبياد «طوكيو 2020»، بسبب غياب لاعبي الوسط المدافعين.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «لم يتحدث أي أحد في مصر عن أزمة وجود لاعب وسط دفاعي واحد فقط في قائمة المنتخب الأوليمبي».

وأضاف: «إذا كان بالإمكان أن يضيف شوقي غريب أكثر من لاعب وسط في القائمة أتمنى أن يحدث ذلك، أود تذكرته بذلك، لأننا لن نلعب ضد أثيوبيا أو موريتانيا في أولمبياد طوكيو».

وأتم: «يجب أن يمتلك منتخب مصر ثلاثة لاعبين في خط الوسط الدفاعي على أعلى مستوى، لا يوجد لاعب أخر في القائمة يمكنه لعب هذا الدور، فقط أكرم توفيق وهذا لا يكفي».