الرئيس التونسي يستدعي الأطباء الجدد إلى مراكز التجنيد للخدمة الوطنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ليل الاثنين /الثلاثاء التعبئة في مراكز التجنيد في أنحاء البلاد بدعوة المتخرجين الجدد من الأطباء الى الخدمة الوطنية لسد النقص في عدد الأطباء بالمستشفيات التي تواجه ضغطا شديدا بسبب تفشي وباء كورونا.

وأعلن سعيد عقب اجتماع طارئ مع مسؤولين في الحكومة وقيادات عسكرية وأمنية ومدير معهد باستور، عن دعوة الأطباء المتخرجين خلال السنوات الثلاث الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية.

ويتعين على هؤلاء بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الالتحاق بمراكز التجنيد والتعبئة في الجهات ليتم توزيعهم على المستشفيات.

وتشهد تونس موجة كاسحة لتفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة ما تسبب في تسجيل أعداد قياسية من الإصابات اليومية على مدار الأسبوع الماضي بلغت اقصاها 6776 اصابة يوم30 يونيو.

وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى "الإنذار المرتفع جدا" والذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 ألف ساكن، لكن عدة ولايات تخطت أضعاف هذا الرقم.

وتشهد المستشفيات العمومية انهيارا في طاقة الاستيعاب ونقصا في التجهيزات وأسرة الانعاش والأكسجين. ودفعت السلطات بمستشفيات ميدانية عسكرية في عدد من الولايات.

وأعلنت الرئاسة عقب الاجتماع الطارئ عن خطط لمكافحة الوباء من خلال تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن.

كما قررت الدفع بفرق ميدانية تعمل تحت إمرة مدير الصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التطعيم.