كازاخستان تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم /الثلاثاء/ ألفين و618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 439 ألفاً و580 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية - أن البلاد سجلت ألفا و167 حالة شفاء تام من المرض؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 403 آلاف و388 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أيضا أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 28 ألفاً و575 مريضاً، منهم أكثر من ستة آلاف مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 541 في حالة حرجة.

ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة أمس أن ثلاثة ملايين و771 ألف شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن.

فاطم/م م ب - ك ف