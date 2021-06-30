 تعديل رزنامة سباقات موتو جي بي بعد إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي - بوابة الشروق
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تعديل رزنامة سباقات موتو جي بي بعد إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 7:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 7:17 م

تم تعديل رزنامة بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي مرة أخرى وسط جائحة فيروس كورونا بعدما تم إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي كان مقررا إقامته في أكتوبر المقبل اليوم الثلاثاء.

وذكرت "دورنا" التي تمتلك حقوق إقامة سابقات موتو جي بي إنه لم يكن ممكنا إقامة سباق أستراليا هذا العالم بسبب القيود الصارمة لفيروس كورونا في البلاد.

وتأثر سباق الجائزة الكبرى الماليزي حيث سيتم تقدميه اسبوعا ليقام يوم 24 أكتوبر ليتبعه مباشرة السباق في تايلاند.

وسيقام السباق الإضافي في بورتيماو، سباق جائزة الجارفي الكبرى، في 7 نوفمبر في البرتغال ، قبل السباق الختامي في بلنسية بإسبانيا.

وكان سباق جائزة البرتغال الكبرى الاول أقيم بالفعل في بورتيماو في أبريل.


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