دخول 22 مهاجرا غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا عبر قبرص

وصلت مجموعة من المهاجرين من تركيا إلى قبرص، وهي نقطة بارزة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.



وألقت الشرطة القبرصية اليوم الثلاثاء القبض على 22 مهاجرا، بينهم أربعة دون السن القانونية، وذلك في معبر يديره مهربو البشر.



وبعد مغادرة تركيا، وصل المهاجرون أولا إلى الجزء الشمالي التركي من قبرص.



وقال عمدة بلدة كاتو بيرجوس، القبرصية اليونانية، إن المهاجرين وصلوا لاحقا إلى الجنوب عن طريق مسار عبر الحدود.



وقال المهاجرون إن كل واحد منهم دفع 3 آلاف يورو (3550 دولارا) لمهربي البشر مقابل العبور ونقلهم عبر الحدود القبرصية الداخلية.



وذكرت الإذاعة الوطنية أن المهربين اختفوا بعد ذلك.



وتنقل عصابات تهريب البشر الدولية بشكل متكرر المهاجرين من تركيا إلى قبرص، لمسافة نحو 70 كيلومترا.



يذكر أن مخيمات اللاجئين في الجزيرة الصغيرة مكتظة بشدة. وبالنسبة لحجم سكانها، تلقت قبرص أكبر عدد من طلبات اللجوء في عام 2020، وفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.



وتم تقسيم قبرص منذ الانقلاب اليوناني والتدخل العسكري التركي في عام 1974، إلى جزء يوناني في الجنوب، وجزء أصغر للقبارصة الأتراك في الشمال.



وصارت الجزيرة بأكملها عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ولكن نظرا لعدم وجود قرار بشأن التقسيم، فإن قوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على الجنوب.