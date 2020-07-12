اليونان تفرض قيودا على الأماكن الترفيهية الليلية وسط ارتفاع حالات كورونا

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من المقرر أن يتم تطبيق إجراءات صارمة خاصة بفيروس كورونا مرة أخرى في الحانات اليونانية اعتبارا من بعد غد الخميس، وفرض غرامات باهظة على عدم الامتثال.

وأعلن رئيس وكالة الحماية المدنية اليونانية اليوم الثلاثاء بعد زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد التي يحبها السائحون الأوروبيون.

وزادت أعداد حالات الإصابة في اليونان في غضون أسبوع بنسبة تفوق 100 % ويتأثر الشباب بالفيروس بشكل خاص.

وسجلت هيئة الصحة اليونانية 1797 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة. وكان يتم تسجيل ما بين 600 و700 إصابة جديدة يوميا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الدفاع المدني نيكوس شاردالياس "إن متوسط عمر المرضى الآن هو 27 وتم تسجيل مئات الحالات المرتبطة بمؤسسات ترفيهية".

وستفرض السلطات عقوبات صارمة على الانتهاكات. وسيم فرض غرامة تتراوح بين 2000 يورو (2400 دولار أمريكي) و 5000 يورو حسب حجم الشركة، وأمر إغلاق لمدة سبعة أيام.



