السفينة أوشن فايكنج تبحث عن ملاذ لـ570 مهاجرا على متنها

قالت منظمة "اس.أو.اس ميديتريني"، اليوم الثلاثاء، إن سفينة الإنقاذ الخيرية أوشن فايكنج التابعة لها تبحث عن ملاذ آمن في البحر المتوسط بعد أن أصبح على متنها 570 مهاجرا في البحر.

وقالت المنظمة إن السفينة التي تديرها نفذت خلال الأيام الخمسة الماضية ست مهام لإنقاذ المهاجرين الذين تعرضت قواربهم للخطر في عرض البحر.

وتم تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية لمالطا وليبيا، وفقا للمنظمة.

وقالت المنظمة إن أكثر من 180 شخصا على متن السفينة دون السن القانونية. وفي مهمة ليلة الأحد، تم إنقاذ ما يقرب من 370 شخصا من قارب خشبي كان مكتظ بهم.

وتناشد المنظمة الاتحاد الأوروبي من أجل تنسيق عمليات الإنقاذ، في ظل استمرار غياب التنسيق وتبادل المعلومات من جانب السلطات البحرية.

وقال الطاقم إن تجارب الأيام الأخيرة كانت "مروعة".

وتعتبر أوشن فايكنج حاليا السفينة الوحيدة التي تديرها منظمة إنقاذ خاصة، والتي تعمل في عرض البحر المتوسط.

أما السفن الأخرى فهي إما محتجزة من جانب السلطات الإيطالية أو تستعد لمهام مقبلة.