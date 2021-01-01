دبلوماسي ياباني يأمل في تعزيز التعاون الدفاعي بين بلاده وأستراليا

أعرب سفير اليابان لدى أستراليا شينجو ياماجامي عن أمله في زيادة التعاون الدفاعي بين طوكيو وكانبرا، قائلاً: إنه يجب على البلدين العمل معًا لمنع تحول منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى "غابة خارجة عن القانون".

وأشار ياماجامي - في تصريحات نقلتها صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم /الثلاثاء/ - إلى زيادة التدريب العسكري المشترك، وأكد أن زيادة إمكانية التشغيل البيني بين قوات الدفاع الذاتي والجيش الأسترالي أمرا حيويا لأنه "في وقت الطوارئ، يتعين علينا العمل معًا بشكل وثيق".

وقال: إن أستراليا لن تكون وحدها في معركتها ضد الإكراه الاقتصادي الصيني..وتعهد بأن تعمل اليابان مع أستراليا والدول الديمقراطية الأخرى لتوفير "ثقل موازن ضد مثل هذه القوة المهيمنة" بعد أن فرضت الصين تعريفات جمركية باهظة على الصادرات الأسترالية الرئيسية مثل النبيذ والشعير رداً على دعوات كانبرا لإجراء تحقيق مستقل في أصول جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف أن اليابان كانت على خط المواجهة للمضايقات الصينية، مشيرًا إلى استخدام بكين لخفر السواحل وما يسمى بالميليشيات البحرية لتحدي السيادة اليابانية على جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.