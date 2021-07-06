جزيرة تايلاندية تبدأ في استقبال السياح دون حجر صحي بشروط

تخطط جزيرة كو ساموي، ثاني أكبر جزيرة في تايلاند، بعد بوكيت، لاستقبال السياح مجددا للمرة الأولى الأسبوع المقبل.

ويتطلب الشرط المسبق لقضاء عطلة بلا حجر صحي أن يكون الضيوف قد تم تطعيمهم بالكامل واتباع قواعد صارمة.

وأعلنت هيئة السياحة في البلاد يوم الثلاثاء أنه سيتم قبول مواطني 67 دولة في جميع أنحاء العالم اعتبارا من 15 يوليو، على أن يكونوا قد مكثوا في بلدانهم الأصلية خلال آخر 21 يوما قبل مغادرتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السائحين تقديم اختبار (تفاعل البوليميراز المتسلسل) "بي سي آر" سلبيا إلى جانب فحصهم عدة مرات خلال العطلة، كما يتعين إثبات اشتراكهم في تأمين صحي خاص. وتتوفر فنادق خاصة يجب الحجز فيها مسبقا.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى، لا يتم السماح للزوار بمغادرة الفندق، ويمكنهم بعد ذلك استكشاف بقية الجزيرة الشهيرة بخليج تايلاند في جولات خاصة.

ويُسمح للزوار المهتمين بالذهاب إلى جزيرتي كو فانجان وكو تاو المجاورتين بعد أسبوع واحد، وبعد 14 يوما يمكنهم السفر إلى أجزاء أخرى من تايلاند.



