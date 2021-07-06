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اعتقال خبير سياسي ألماني بتهمة التجسس لصالح الصين

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 12:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 12:59 م

ألقت السلطات الألمانية القبض على خبير سياسي ألماني، أمس الاثنين، بتهمة التجسس لصالح الصين.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه اليوم الثلاثاء، أنه في مايو الماضي تم تحريك دعوى قضائية ضد المتهم أمام محكمة ميونخ الإقليمية العليا.

وتشتبه السلطات في أن الرجل قد زود المخابرات الصينية بمعلومات على أساس منتظم لمدة عقد تقريبا، من 2010 إلى 2019 - قبل أو بعد زيارات رسمية أو مؤتمرات متعددة الجنسيات، وأيضا حول القضايا الحالية.

وبحسب البيانات، كان يدير الرجل مركزا فكريا ذا أهمية دولية منذ عام 2001، وكان لديه الكثير من المعلومات المستمدة من العديد من اتصالاته السياسية رفيعة المستوى.

ومن المقرر عرض المتهم أمام محكمة أمن الدولة في ميونخ خلال اليوم لاتخاذ قرار بشأن إيداعه السجن الاحتياطي.

 


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