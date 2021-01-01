أوكرانيا تسجل 541 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات ال 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و238 ألفا و364 شخصا.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الانباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، إن " من بين حالات الإصابة الجديدة 26 طفلا و11 اصابة بين العاملين في المجال الصحي بالبلاد".

كما سجلت وزارة الصحة الأوكرانية خلال الفترة نفسها، 20 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و504 حالات وفاة.

وتعافى على مدار أمس 1086 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و172 ألفا و687 شخصا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.