روسيا تؤيد إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا ترحب ببدء المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا حول إنشاء منطقة تجارة حرة.

وقال لافروف -في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا- "أكدنا عزمنا على التنويع اللاحق للتجارة، بما في ذلك من خلال توسيع تعاوننا في المنتجات التكنولوجية العالية، كمجالات واعدة للغاية، بالإضافة لمجالات الطاقة والنفط والغاز، والبنية التحتية للنقل والطيران المدني والهندسة الميكانيكية وتقنيات الكمبيوتر، والاتصالات".

وأضاف لافروف -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "نؤيد الانعقاد العاجل للاجتماع الثالث عشر للجنة الروسية الإندونيسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، ونؤيد بشدة المفاوضات الجارية بين إندونيسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة".

وشدد على أن روسيا وإندونيسيا، تعملان على وضع اتفاقية مشتركة بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، مؤكدا أن الجانبين يتعاونان بشكل وثيق عند مناقشة هذه القضية في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي إنها ناقشت مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف التحضيرات الخاصة بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جاكرتا.

وأضافت أن "إندونيسيا تأمل بدعم روسيا لخطة حل الوضع في ميانمار، والتي تم تبنيها في قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".