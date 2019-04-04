ملك هولندا وزوجته يزوران البرلمان الألماني

استقبل رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله، ملك هولندا فيلهيلم-ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما في مقر البرلمان ببرلين اليوم الثلاثاء.

وأجرى شويبله محادثات مع الزوجين الملكيين لمدة 20 دقيقة في مستهل اليوم الثاني من زيارتهما الرسمية لألمانيا. ومن المقرر أن يقوم الضيفين بسلسلة من اللقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا خلال برنامج الزيارة.

ويجتمع الزوجان الملكيان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب ظهر اليوم، كما سيستقبلهما رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، راينر هازلهوف، في مجلس الولايات (بوندسرات)، حيث من المقرر أن يلقي ملك هولندا خطابا.

وفي المساء يحضر الزوجان الملكيان حفلا موسيقيا برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.